Госдеп заявил, что США продолжат переговоры с Украиной о гарантиях безопасности

Американская сторона подтвердила свои намерения продолжить переговоры с Украиной относительно обеспечения безопасности. Об этом заявил глава пресс-службы Государственного департамента США, Мэттью Миллер. По его словам, встречи представителей Вашингтона и Киева на прошлой неделе отметили начало данного процесса. Он также подчеркнул, что данные переговоры проводятся в отдельности от текущих диалогов, связанных с нынешним конфликтом.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что его страна активно работает над двусторонними соглашениями. Он намерен создать конкретный пакет "гарантий безопасности" для Украины до момента присоединения к НАТО. Этот пакет планируется разработать к концу текущего года.

Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, отметил, что причиной начала работы над двусторонним соглашением по обеспечению безопасности стало стремление возобновить переговоры между Москвой и Киевом относительно завершения специальной военной операции.