МИД понадеялся, что БРИКС проинформирует Россию о деталях переговоров в Джидде

Московские власти выразили надежду, что страны БРИКС предоставят России информацию о деталях переговоров в Джидде, где обсуждались условия урегулирования украинского кризиса. Официальный представитель МИД России, Мария Захарова, сообщила об этом со ссылкой на консультации, в которых помимо западных стран принимали участие и «единомышленники» России. Москва высоко ценит инициативы и посреднические усилия этих стран, однако также имеет некоторые просьбы.

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Захарова выразила надежду на получение оценок со стороны БРИКС в отношении так называемой "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе переговоров. Она подчеркнула, что переговоры по Украине без участия российской стороны не имеют «ни малейшей добавленной стоимости».

Мария Захарова подтвердила готовность России к дипломатическому решению кризиса и заявила, что страна готова ответить на действительно серьезные предложения. На переговорах в Джидде был представлен альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, который предусматривает сохранение целостности страны, прекращение огня на всех позициях, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. В консультациях приняли участие представители около 40 государств, включая Китай, Индию, Южную Африку и Бразилию.

Для Москвы очень важно получить поддержку и оценки от стран БРИКС в отношении предложенного альтернативного плана урегулирования кризиса на Украине. Это позволит России обосновать свою позицию и продвинуть дипломатический процесс в интересах всех сторон. Власти России подчеркнули свою открытость к мирному решению ситуации и готовность рассмотреть любые реальные предложения, способствующие прекращению конфликта.

Однако, Москва также настаивает на своем участии в переговорах по Украине, утверждая, что без участия российской стороны эти переговоры не могут иметь полной эффективности. Это подчеркивает готовность России к активному участию в поиске мирного решения конфликта и нахождению компромиссов с другими участниками переговорного процесса.



