РИА Новости: Путин и Эрдоган могут обсудить туризм и торговлю в нацвалютах

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган планируют провести переговоры, на повестке дня которых находятся важные темы, такие как развитие туризма, расширение торговли в национальных валютах и укрепление экономических отношений между странами. Источник, знакомый с переговорами, поделился информацией с агентством РИА Новости, отмечая, что планируется обсудить широкий спектр вопросов, и возможно, после встречи будут сформулированы конкретные директивы для профильных ведомств по реализации обозначенных идей и соглашений, достигнутых между лидерами двух стран.

реклама

Кроме того, важным аспектом переговоров может стать вопрос о возобновлении черноморской зерновой инициативы. В Анкаре надеются достичь соглашения в этом направлении, поскольку это влияет на мировые цены на зерновые продукты.

Все это отражает национальные и международные интересы и может существенно повлиять на развитие взаимоотношений между Россией и Турцией. Переговоры оказывают важное влияние на экономическую сферу и подтверждают постоянное внимание к развитию сотрудничества между двумя дружественными странами.