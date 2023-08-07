В США заявили о поддержке Китаем выхода России из зерновой сделки

Китай утверждает свою поддержку России в зерновой сделке и отмечает, что не будет оказывать давления на возобновление этого соглашения, несмотря на возможные экономические потери. По словам старшего научного сотрудника аналитического центра Jamestown Foundation в США, Вилли Во-Лап Лама, председатель КНР Си Цзиньпин решительно поддерживает президента России Владимира Путина, особенно в условиях соперничества Пекина с Вашингтоном и его союзниками.

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Эксперт подчеркнул, что Китай придает большее значение геополитике и национальной безопасности, чем экономическим интересам, особенно в последние пять-шесть лет. Несмотря на зависимость от импорта зерна из Украины, Китай не уступает своим позициям.

Китайский дипломат, заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, подчеркнул, что окно для возобновления зерновой сделки по-прежнему открыто. Важность черноморской инициативы и меморандума о взаимопонимании по экспорту российских продуктов и удобрений для стабилизации мировых цен на продовольствие неоспорима.