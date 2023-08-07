Стало известно о намерении Эрдогана предложить Путину посредничество по Украине

В августе текущего года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, с намерением предложить возобновление мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник из администрации главы Турции.

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Известно, что политик намерен предложить свое посредничество в урегулировании украинского конфликта. Собеседник агентства подчеркивает, что Турция многократно поддерживала инициативы о скорейшем установлении устойчивого прекращения огня и возобновлении переговоров.

По словам источника, Реджеп Тайип Эрдоган является не только одним из уважаемых лидеров стран, но и обладает искренним доверием со стороны руководства России и Украины. Его активное взаимодействие с лидерами обеих стран способствует установлению мирных отношений в регионе.

Ранее, президент Турции провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого были подробно обсуждены вопросы о продлении действия сделки о черноморском зерновом коридоре. Эти инициативы позволяют сделать вывод о готовности Турции продолжать активно содействовать мирному разрешению конфликта и поиску компромиссных решений для урегулирования ситуации на благо всех сторон.