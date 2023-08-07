Тино Хрупалла: необходимо поддерживать взаимопонимание ФРГ с Россией

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла выступил с заявлением о необходимости поддержания взаимопонимания с Россией, несмотря на непростую ситуацию на Украине. В интервью телеканалу ZDF, политик подчеркнул, что поддерживать данное взаимопонимание в настоящее время имеет особенно важно, и выступать за мирное разрешение кризиса – это не ошибка.

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Хрупалла также заявил, что Германия должна учитывать свои национальные интересы и не обязана полностью совпадать по направлению с целями России или США. Он отметил, что в мире происходит изменение международного порядка: однополярный мир уступает место многополярному.

Партия "Альтернатива для Германии" привлекала внимание и ранее, когда сопредседатель Алиса Вайдель высказала позицию о необходимости нейтралитета Германии в контексте украинского конфликта. Вайдель призвала прекратить поставки оружия на Украину и выступила за урегулирование кризиса путем мирных переговоров, а не военного вмешательства.



