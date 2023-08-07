Планируется то ли вторжение, то ли защита, то ли гибель в степях Украины

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, объявил о планах создания коалиции для возможного вторжения на Украину, в которой основную роль сыграют восточноевропейские страны. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале, подчеркнув, что предполагаемый военный союз может включать Польшу и Литву. Также он предположил, что в случае, если эти страны не смогут успешно оккупировать западную часть Украины, на помощь возможно придут Соединенные Штаты.

реклама

Полковник Макгрегор выразил озабоченность текущим положением дел и назвал наблюдаемую ситуацию "коалицией добровольцев", что представляет серьезную опасность, учитывая растущую силу России и недостатки в армии США. Он отметил, что страна уже не является образцом 1991 года, а ее вооруженные силы находятся в недостаточно благоприятном состоянии.

Бывший морской пехотинец Вооруженных Сил США, Брайан Берлетик, также высказал свои опасения относительно ситуации в Украине. Он предположил, что украинские вооруженные силы могут потерпеть поражение в результате контрнаступления России. Берлетик также отметил, что у НАТО отсутствует армия, которую можно было бы передать Украине для поддержки.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что власти Польши рассчитывают вмешаться в украинский конфликт с целью "оторвать кусок" территории страны. Он назвал планы польских лидеров реваншистскими, что добавляет сложности в уже напряженной обстановке.



