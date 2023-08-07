Евродепутат из Германии Кра обвинил США в диверсиях на «Северных потоках»

Евродепутат Максимилиан Кра, кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на предстоящих выборах в Европарламент, сделал обвинения в адрес США, связанные с диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По информации агентства DPA, Кра заявил, что произошедший взрыв на газопроводе «Северный поток» имеет серьезные последствия, так как критическая инфраструктура была подорвана, что приводит к угрозе конкурентоспособности немецкой промышленности.

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Кра утверждает, что у него есть достаточное количество контактов в США, и его американские друзья подтвердили, что за взрывом стоят Соединенные Штаты. Он выразил свое недовольство по поводу действий США и считает, что они причастны к диверсиям на газопроводах, наносящим удар немецкой экономике.

В июне Россия обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой обсудить ситуацию с диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Прошение было вызвано тем, что страны, через которые проходят данные газопроводы - Дания, Германия и Швеция - не предоставляют Москве подробности расследования произошедших событий.

Маркус Буххайт, депутат Европарламента от Германии, также высказал свои мысли по этому поводу. Он считает, что Европа не предоставляет информацию о расследовании России из-за опасений давления со стороны Запада. Буххайт подчеркнул, что лично он не верит в причастность США к диверсиям на газопроводах, высказывая свои сомнения в подобных обвинениях.

Ситуация с диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» остается сложной и непрозрачной, вызывая обвинения и недоверие со стороны различных политических деятелей и стран.