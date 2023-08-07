DPA: власти Саудовской Аравии представили альтернативный мирный план по Украине

На переговорах, прошедших в Джидде 5 и 6 августа, советники по национальной безопасности и политические советники из более чем 30 государств представили альтернативный мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Этот план был представлен властями Саудовской Аравии и является еще одним возможным подходом к достижению мира в регионе.

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По информации, полученной из дипломатических кругов в Джидде, данный мирный план предусматривает несколько ключевых моментов. Во-первых, поддерживается целостность Украины, что означает сохранение неприкосновенности ее границ. Во-вторых, предполагается прекращение огня.

Важной частью данного мирного плана является проведение мирных переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Это обозначает, что ООН будет играть роль посредника и фасилитатора в процессе мирных диалогов между конфликтующими сторонами. Такой подход может способствовать более конструктивным и продуктивным переговорам.

Еще одной важной идеей данного плана является обмен пленными. Это может стать одним из способов смягчения напряженности между сторонами конфликта.

Важно отметить, что Россия, хотя и проинформирована о представленном мирном плане, на данный момент не участвует в данных переговорах в Джидде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет перспектив для заключения мирного соглашения с Киевом.







