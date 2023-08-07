AP: в Китае выпустили документальный фильм о способности армии атаковать Тайвань

Китай выпустил документальный фильм с названием "В погоне за мечтой", в котором рассказывается о возможности армии страны атаковать Тайвань. Сообщает об этом Associated Press (AP).

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Этот восьмисерийный документальный сериал транслировался на государственной телекомпании CCTV в честь 96-й годовщины создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Фильм представляет военные учения и содержит заявления десятков солдат о готовности атаковать Тайвань, в случае необходимости.

В одной из сцен съемки водолаз из Военно-морских сил НОАК заявил, что если война начнется, и обезвреживание морских мин станет опасным в реальных боевых действиях, они будут готовы использовать свои тела, чтобы обеспечить безопасный проход для десантных сил.

Фильм также показывает учения китайской армии, в которых имитируются атаки на Тайвань.

Ранее The Japan Times отметили, что кадровые перестановки в руководстве ракетных войск НОАК могут быть связаны с борьбой против коррупции в силах, которые сыграют важную роль в возможном захвате Тайваня.