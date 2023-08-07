Объяснили причины проблем в отношениях Польши и Украины

Конфликт между Киевом и Варшавой возник в результате российской военной операции, которая столкнула обе стороны с проблемами, связанными с украинскими беженцами и поставками зерна. Эксперт, Николай Топорнин, отметил, что уже давно существовали сложности в отношениях между Польшей и Украиной, и эти проблемы усугубились из-за большого числа украинских беженцев на территории Польши и неурегулированных поставок зерна.

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Причина противоречий заключается в том, что в ходе зерновой сделки Киев должен был отправлять свою продукцию через страны Восточной Европы в Евросоюз, а затем в Азию и Африку. Однако, украинское зерно стало конкурировать с польским, так как было дешевле, и это вызвало проблемы у местных аграриев в Польше, которые стали терять прибыль.

Советник главы офиса президента Украины, Михаил Подоляк, заявил, что страна будет рассматривать Польшу как близкого друга до окончания боевых действий. Однако после этого они будут конкурировать за рынки и потребительские сегменты. Николай Топорнин отметил, что пока противоречия не имеют значительного влияния на отношения между Украиной и Европейским союзом или Польшей. Но стоит обратить внимание на эти проблемы, чтобы избежать возможных трещин в будущем.







