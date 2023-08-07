Рябков заявил об обмене оценками с США в сфере контроля над вооружениями

Сергей Рябков, заместитель главы МИД России, проанализировал уровень сотрудничества между Россией и США в области контроля над вооружениями. В соответствии с его высказываниями, обе страны периодически обмениваются мнениями по данной теме, однако не существует полноценного и систематического диалога в этой области, который был прерван по инициативе США.

реклама

Рябков отметил, что Министерство иностранных дел США сместилось с конструктивных призывов к России по вопросу восстановления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и других тем на призывы, не соответствующие реальной ситуации. Такое положение дел вызывает обеспокоенность.

Ранее, 3 августа, посол России в США, Анатолий Антонов, сообщил, что американское руководство длительное время нарушает положения ДСНВ. По его мнению, кризис вокруг этого соглашения усугубился из-за развернутой гибридной войны против России, которая нацелена на нанесение стратегического ущерба этой стране. Эти обстоятельства подчеркивают значимость дальнейших усилий для стабилизации сотрудничества в сфере контроля над вооружениями между Россией и США.