Рябков: РФ не отказывается от работы над СВПД по ядерной программе Ирана

Сергей Рябков, который занимает должность заместителя главы Министерства иностранных дел России, высказал свои сомнения относительно вероятности возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Он подчеркнул, что шансы на восстановление плана не выглядят слишком обнадеживающими в свете того, что Запад стремится переключить внимание на другие темы, которые не являются прямо связанными с СВПД. Несмотря на это, Россия не планирует отказываться от дальнейших усилий по работе над соглашением.

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Рябков отметил, что санкции, наложенные западными странами, не должны оказать негативного влияния на переговорный процесс, и Россия готова поддержать восстановление СВПД в исходной форме. Он также сообщил о своих планах посетить Тегеран в ближайшие дни для обсуждения ситуации вокруг плана и взаимодействия Ирана с БРИКС.

В 2015 году Китай, Россия, Великобритания, США, Германия, Франция и Иран подписали ядерное соглашение, в соответствии с которым санкции против Ирана должны были быть сняты в обмен на ограничения его ядерной программы. Однако в 2018 году США вышли из соглашения, и Иран в ответ перестал соблюдать ограничения и начал повторно развивать свою ядерную программу, что привело к введению новых санкций против страны.