Рябков: у России есть военные возможности для купирования угроз в Черном море

Российский замглавы Министерства иностранных дел, Сергей Рябков, заявил, что Россия обладает достаточными военными и военно-техническими возможностями для противодействия любым возникающим угрозам в Черном море. Он подчеркнул, что страна способна контролировать ситуацию без ущерба для своей безопасности и защиты объектов и граждан.

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В ночь на 5 августа украинский дрон совершил нападение на российский танкер "Сиг" в Керченском проливе, в результате которого судно получило повреждение в районе машинного отделения у ватерлинии. Тем не менее, танкер оставался на плаву.

В ответ на происшествие, официальный представитель МИД России, Мария Захарова, выразила свое мнение относительно случившегося. Она отметила, что Киев активно применяет новые методы и на этот раз они были применены в акватории Черного моря. Кроме того, Мария Захарова указала, что глава Службы безопасности Украины, Василий Малюк, практически взял на себя ответственность за атаку.

Это нападение стало объектом серьезного внимания и вызвало обеспокоенность со стороны российских властей, которые подчеркнули свою готовность противостоять подобным угрозам и защищать интересы страны в Черном море.