Times: МВД Великобритании считает КСИР Ирана наибольшей угрозой нацбезопасности

Согласно информации, полученной из газеты The Sunday Times, власти Великобритании выразили озабоченность растущей угрозой национальной безопасности со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Глава британского ведомства, Суэлла Браверман, подчеркнул, что Иран остается одной из основных тревог для страны.

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Специальные службы Великобритании также выразили опасения относительно возможного усиления деятельности КСИР на территории Великобритании. Информация о попытках Тегерана завербовать членов местного криминала для нападения на оппонентов власти в Иране вызвала дополнительное беспокойство.

Источник отмечает, что власти Исламской республики становятся все более агрессивными, и их аппетит на расширение влияния возрастает. Они жестко реагируют на всех, кто представляет угрозу для их режима.

Напомним, что ранее Великобритания назвала приоритетом противостояние угрозе, исходящей со стороны России. В стране также вызывает беспокойство углубляющееся сотрудничество России с Китаем и Ираном после начала спецоперации на Украине.

Все это делает ситуацию в регионе весьма напряженной, и Великобритания активно работает над выработкой стратегии для противодействия потенциальным угрозам национальной безопасности.