Трамп: некомпетентность Байдена привела к обострению ситуации вокруг Тайваня

По словам бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, нынешний американский лидер Джо Байден несет ответственность за обострение ситуации вокруг Тайваня. Трамп выразил свою озабоченность непрофессионализмом Байдена, утверждая, что это привело к утрате уважения со стороны Пекина.

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«Пекин сомневается в компетентности Байдена, и из-за этого Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики, стал более настороженно относиться к Тайваню. Он, возможно, даже рассматривает возможность вмешательства в дела острова, считая, что нынешний американский лидер неспособен адекватно реагировать на подобные ситуации», - заявил Трамп на одной из своих встреч с избирателями.

Трамп также отметил, что в период его президентства, США имели более благоприятные отношения с Китайской Народной Республикой. Он считает, что его более решительная политика позволяла предотвратить подобные напряженности и несогласия.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая, Ян Тао, высказал обвинения в адрес Вашингтона, утверждая, что США искажают свою позицию по Тайваню и нарушают принцип «одного Китая». Китай обвиняет американское руководство в нарушении соглашений, ограничивающих официальные контакты между США и Тайванем, и предоставлении гарантий острову вопреки ранее данным обещаниям. Это вызвало острое недовольство со стороны Пекина и стало дополнительным фактором обострения ситуации.