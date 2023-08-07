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Власти Великобритании выразили озабоченность возможным использованием китайских электрических автомобилей для целей слежки за своими гражданами. По информации, полученной из газеты The Daily Telegraph, высокопоставленный представитель британского правительства высказал опасения о том, что некоторые электронные автомобили, произведенные в странах, которые уже используют технологии слежки, могут быть использованы Китаем для сбора конфиденциальной информации и данных о гражданах Великобритании.
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По данным газеты, существует вероятность, что эти автомобили будут способны передавать огромный объем информации, включая точное местоположение транспортного средства, и даже сохранять аудио- и видеозаписи. Власти также беспокоятся о возможности дистанционного влияния на эти автомобили, что может привести к их нештатному функционированию и возникновению непредвиденных ситуаций.
Было отмечено, что ранее в правительственном автомобиле Великобритании было обнаружено китайское устройство слежения в виде скрытого датчика, который был встроен в одну из импортированных из Китая деталей. В ходе проверки безопасности была обнаружена SIM-карта, способная передавать данные о местоположении. Этот инцидент лишний раз подтвердил опасения властей относительно возможных угроз приватности и национальной безопасности.
На фоне этих обеспокоенностей, власти Великобритании рассматривают важность обеспечения высокого уровня безопасности и защиты данных при использовании новых технологий, чтобы гарантировать защиту личной информации граждан и предотвращение возможных негативных последствий.