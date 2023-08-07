Telegraph: власти Британии опасаются слежки Китая через электрические автомобили

Власти Великобритании выразили озабоченность возможным использованием китайских электрических автомобилей для целей слежки за своими гражданами. По информации, полученной из газеты The Daily Telegraph, высокопоставленный представитель британского правительства высказал опасения о том, что некоторые электронные автомобили, произведенные в странах, которые уже используют технологии слежки, могут быть использованы Китаем для сбора конфиденциальной информации и данных о гражданах Великобритании.

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По данным газеты, существует вероятность, что эти автомобили будут способны передавать огромный объем информации, включая точное местоположение транспортного средства, и даже сохранять аудио- и видеозаписи. Власти также беспокоятся о возможности дистанционного влияния на эти автомобили, что может привести к их нештатному функционированию и возникновению непредвиденных ситуаций.

Было отмечено, что ранее в правительственном автомобиле Великобритании было обнаружено китайское устройство слежения в виде скрытого датчика, который был встроен в одну из импортированных из Китая деталей. В ходе проверки безопасности была обнаружена SIM-карта, способная передавать данные о местоположении. Этот инцидент лишний раз подтвердил опасения властей относительно возможных угроз приватности и национальной безопасности.

На фоне этих обеспокоенностей, власти Великобритании рассматривают важность обеспечения высокого уровня безопасности и защиты данных при использовании новых технологий, чтобы гарантировать защиту личной информации граждан и предотвращение возможных негативных последствий.