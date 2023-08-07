Инструкторы из Дании и Британии готовили бойцов «Азова» в Бердянске в 2021 году

Согласно информации из источника РИА Новости, из документов датского посольства в Киеве стало известно, что военные инструкторы из Дании и Великобритании осуществляли подготовку украинских бойцов на базе бригады «Азов», которая была признана запрещенной террористической организацией в России.

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Удивительно, что такая подготовка продолжалась, несмотря на то, что бригада «Азов» была исключена из финансирования со стороны США. Документы также указывают, что датская дипмиссия уведомила Министерство обороны Украины о прибытии шести инструкторов, которые отправились в города Бердянск и Урзуф. Кроме того, на территории Украины действовали и британские инструкторы из Operation Orbital.

Надо заметить, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о начале готовности и тренировок украинских войск в 2014 году. Важно отметить, что НАТО не ставит своей целью конфронтацию и не считает себя угрозой для России, как было подчеркнуто в его заявлении.