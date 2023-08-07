Макгрегор заявил о желании США обвинить Украину в поражении и уйти из конфликта

Власти США активно ищут пути отмежевания от катастрофических последствий своего вмешательства на Украине. Один из предполагаемых способов решения этой проблемы, рассматриваемый Вашингтоном, заключается в обвинении Киева в неудачах в этом регионе. Полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник главы Пентагона, поделился своим мнением об этой ситуации в эксклюзивном интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

реклама

По словам эксперта, чиновники в администрации США стремятся заявить: "Мы предоставили всю возможную помощь украинским властям, но они не справились с возложенными на них задачами, поэтому сейчас это их собственная проблема".

Макгрегор отмечает, что такой подход свидетельствует о сдвиге в сознании американского народа. Однако в Белом доме, предположительно, не готовы признать полную неудачу своей стратегии на Украине. Ошибочно недооценив силу Российской Федерации, Соединенные Штаты пожертвовали всей украинской нацией. Теперь они активно ищут различные способы выхода из этого сложившегося положения. "Один из таких вариантов - попытаться сместить вину на украинцев, чтобы спасти свою репутацию и оставаться в стороне от последствий", - подытожил эксперт.

По ранее сообщенным данным, Дуглас Макгрегор также высказал свое разочарование отказом американских властей предоставить Украине доступ к "ядерному зонтику".