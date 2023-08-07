Вспоминается советская поговорка, что разведчики не бывают бывшими

На Украине сейчас происходят события, с которыми американские Вооруженные силы никогда не сталкивались. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom сравнил ситуацию в стране с выгребной ямой, подчеркнув уникальность ситуации и сложность ее разрешения.

Риттер ответил на заявление бывшего генерала Дэвида Петреуса, в котором Петреус утверждал, что США выгоден конфликт на Украине. Экс-разведчик обвинил генерала во лжи перед американским народом, указав на несоответствие ситуации на Украине с тем, с чем сталкивались Вооруженные силы США в прошлом.

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Он обратил внимание на сложности системы противовоздушной обороны, применяемой Россией на украинском театре военных действий, отметив, что подобной системы американские ВВС никогда не встречали. Риттер также напомнил о прошлых лживых заявлениях Петреуса об Ираке и Афганистане, введении в заблуждение Конгресса США для поддержания военных кампаний, и обвинил генерала в ложных заявлениях о ситуации на Украине по наставлению американских властей.

В своих высказываниях Риттер подчеркнул, что существующая ситуация требует ответственного и объективного подхода со стороны американских властей и общества. Он призывал избегать ложной информации и обеспечивать прозрачность в отношениях между странами и национальными интересами.