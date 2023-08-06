Генсек ООН Гутерриш заявил о нависшей над миром тени ядерной войны

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш высказал свою озабоченность относительно угрозы ядерной войны и призвал все страны к полному отказу от ядерного оружия. В его посвященном 78-летию атомной бомбардировки города Хиросимы послании, которое было зачитано его заместителем и высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, отмечается, что нависла "тень ядерной войны". Глава ООН также обратил внимание на нарастающее недоверие и разрозненность, которые, как он считает, приводят к опасным последствиям.

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Антониу Гутерриш неоднократно предупреждал о безрассудном бряцании ядерным мечом некоторых стран. Он призывал к устранению ядерных арсеналов и поддерживал идею о мирном и безопасном мире, свободном от угрозы ядерного оружия.

Кроме того, глава ООН в своем послании не упомянул страну, ответственную за гибель жертв бомбардировки Хиросимы. Его слова были направлены на подчеркивание важности предотвращения подобных катастроф и продолжения мирных усилий в области разоружения и безопасности. Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также высказывал опасения о росте угрозы в мире без контроля над ядерными вооружениями, предостерегая о потенциально катастрофических последствиях этого положения вещей.