Партия все продумала - полетите ночью (с)

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Визит главы страны на предприятие был направлен на ознакомление с текущим состоянием и перспективами развития отрасли производства беспилотников в стране.

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Ким Чен Ын активно участвовал в осмотре производственных линий и технологий, предназначенных для создания современных и передовых БПЛА. В ходе своего визита он обращал особое внимание на инновационные решения и технические характеристики разрабатываемых аппаратов.

Глава КНДР выразил уверенность в необходимости развития беспилотной авиации в стране и подчеркнул важность этой отрасли для обеспечения обороноспособности и национальных интересов. Также он отметил значимый вклад рабочих и специалистов завода в совершенствование технологий производства беспилотных летательных аппаратов.

Посещение завода стало еще одним подтверждением ориентированности страны на развитие высокотехнологичных отраслей и достижение лидерства в области разработки беспилотной авиации.