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«Известия»: США хотят попытаться занять город аль-Букамаль в Сирии
Стало известно о планах США провести новую военную операцию в Сирии

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Возглавляемая Соединенными Штатами Америки коалиция готовится к перегруппировке своих вооруженных сил на территории Сирии в рамках своей зоны влияния. Согласно информации, предоставленной ливанской газетой "Аль-Ахбар", целью новой операции является попытка захвата стратегически важного города аль-Букамаль. Этот город является основным транзитным путем снабжения и границей с Ираком. Такой шаг со стороны Вашингтона имеет стратегическую цель - предотвратить Ирану доставку грузов через территорию Ирака в Сирию, а затем и в Ливан, в частности, к "Хезболле".

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Востоковед и публицист Андрей Онтиков в беседе с "Известиями" подчеркнул, что захват аль-Букамаля может привести к прямому столкновению с сирийской армией и их союзниками. Пока официального подтверждения данной информации не поступило, однако издание отмечает, что окрестности аль-Букамаля становятся мишенями для обстрелов со стороны израильской армии.

Кроме того, ранее было сообщено о нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии, связанных с действиями беспилотников коалиции США - они были зарегистрированы 14 раз.



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