Депутат Вайдель: ФРГ должна придерживаться нейтралитета в конфликте на Украине

Правительство Германии должно придерживаться нейтралитета и прекратить поставки оружия на Украину, считает Алиса Вайдель, сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». В интервью телеканалу Welt, она подчеркнула, что члены её партии выступают за урегулирование конфликта через переговоры и не поддерживают военную помощь Киеву. Вайдель отметила, что Германия должна оставаться нейтральной стороной в противостоянии.

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Помимо этого, Алиса Вайдель призвала не забывать о предыстории украинского конфликта и подчеркнула, что важно помнить, с чего всё началось, чтобы найти решение в подобных ситуациях.

Также, политик выразила свою критику в адрес американских властей и НАТО за их действия на Украине, заявив, что эти действия осуществлялись под влиянием США. Она заключила, что такое стремление Вашингтона принести пользу приводит к угрозе безопасности всей Европы.

Конец июля принёс поставки вооружения от Германии в Украину, включая шесть зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 33 разведывательных дрона и другие средства. По данным Вайдель, этот шаг вызывает серьёзные опасения, и она выразила своё недовольство этой ситуацией.