Песков: NYT приписала мне неверное утверждение о президентских выборах 2024 года

Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, заявил о фальсификации его слов газетой The New York Times (NYT) относительно президентских выборов 2024 года в России. В статье утверждалось, что Песков назвал выборы скорее "дорогостоящей бюрократией", а также уверял в переизбрании Владимира Путина с поддержкой более 90% населения.

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Однако Песков объяснил, что его ответ был неправильно искажен. В реальности, он говорил о высоком уровне консолидации общества вокруг президента и вероятности его переизбрания с значительной поддержкой, если он решит выдвигаться на выборы. Песков также подтвердил, что выборы являются демократическим процессом.

В отдельном интервью с изданием "Подъем", Песков добавил, что выборы действительно представляют собой демократию, но признал, что они также связаны с большими затратами.

В июне 2023 года Песков отметил, что президент России, Владимир Путин, своевременно объявит о своем участии в выборах в 2024 году, и выборы пройдут в строгом соответствии с законом.