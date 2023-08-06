Песков спрогнозировал переизбрание Путина в 2024 году с рекордным результатом

Согласно свежим данным, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в своем официальном заявлении подтвердил, что в предстоящем 2024 году, Владимир Путин, нынешний Президент России, выдвинет свою кандидатуру для повторного избрания. Песков уверен, что Путин сможет претендовать на восседание на посту главы государства с поддержкой более 90 процентов голосов избирателей.

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Очередные выборы президента страны намечены на 2024 год, и ожидания общественности направлены на исход этой важной политической кампании. В своем выступлении пресс-секретарь ссылается на впечатляющий рейтинг популярности Путина, основанный на его предыдущих политических достижениях. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года, Владимир Путин победил, набрав 76,69 процента голосов избирателей, что стало рекордным показателем в истории постсоветской России.

Мировые новостные издания, включая New York Times, активно отслеживают данную ситуацию и ожидают дальнейшей информации о предстоящих выборах. Напомним, что в июне 2023 года Дмитрий Песков заявил, что Президент России своевременно объявит о своем участии в предстоящих выборах, которые пройдут согласно закону.



