Star: Эрдоган обсудит 7 августа с кабмином Турции планируемый визит Путина

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, намерен провести заседание с членами кабинета министров в понедельник, 7 августа, для обсуждения визита его российского коллеги, президента Владимира Путина, в Турцию. Информация об этой важной встрече стала известна из турецкой газеты Star, ссылающейся на достоверные источники, сообщает РИА Новости.

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На повестке дня планируемого заседания правительства стоит не только обсуждение последних разговоров президентов Турции и России, но и вопросы, связанные с актуальной ситуацией вокруг "зерновой сделки". Данное соглашение является значимым аспектом двусторонних отношений между странами, и обе стороны стремятся найти наилучшие решения для обеспечения стабильности и взаимовыгодных условий торговли зерном.

Предварительно президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на успешное осуществление визита президента Владимира Путина в Турцию в августе. Несмотря на это, официальная дата визита до сих пор не определена и ожидается, что точная информация будет объявлена позднее.

Подготовку встречи между лидерами двух стран также подтверждает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, уточнив, что место и дата встречи будут согласованы с помощью дипломатических каналов. Это свидетельствует о важности и тщательном планировании такого визита, который имеет потенциал укрепить дружественные отношения и сотрудничество между Россией и Турцией в различных сферах, способствуя процветанию и стабильности в регионе.



