ЦПВС: беспилотники коалиции США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Согласно последним сообщениям российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), напряженность в Сирии продолжает нарастать из-за повторных нарушений протоколов деконфликтации со стороны международной «Коалиции», возглавляемой Соединенными Штатами.

реклама

Контр-адмирал Вадим Кулить уведомил о том, что за последние 24 часа произошло целых 14 нарушений согласования действий в регионе. Представитель ЦПВС отметил, что основной причиной нарушений являются несогласованные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Коалиции, которые действуют без уведомления российской стороны.

Особенно настораживает фигурирование района зоны Эт-Танф в этих нарушениях. За прошедшие сутки там было зафиксировано 16 инцидентов, включающих две пары истребителей F-16 и три пары истребителей F-35. Такое наращивание активности и возможных инцидентов в данном районе вызывает опасения и требует срочных мер для предотвращения вооруженных столкновений.

Один из таких инцидентов произошел 30 июля, когда беспилотник MQ-9, принадлежащий Коалиции, опасно сблизился с самолетом Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном пространстве Сирии. Несогласованный полет беспилотного аппарата представлял серьезную угрозу, но благодаря профессионализму российских летчиков удалось избежать столкновения.

Ситуация в регионе продолжает оставаться нестабильной, и многократные нарушения протоколов деконфликтации подчеркивают необходимость ужесточения мер контроля над полетами воздушных средств в Сирии.