Посол МИД Озеров: вмешательство в дела Нигера является контрпродуктивным

В свете последних событий в Нигере, Россия приняла четкую позицию, заявив, что не намерена вмешиваться во внутренние дела этой африканской страны. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Озеров подчеркнул, что такие вмешательства являются контрпродуктивными и не способствуют разрешению конфликта.

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В интервью на радио «Радио России», Озеров отметил, что Россия рассматривает происходящее в Нигере как их внутреннее дело и не имеет намерения вмешиваться в эти процессы. Посол призвал народ Нигера самостоятельно урегулировать сложившуюся ситуацию, которая может быть обусловлена различными факторами, такими как социальные, политические, экономические, этнические и этно-религиозные процессы внутри страны.

Помимо этого, Озеров отметил, что заявления западных стран о том, что Россия сеет хаос и участвует в проведении переворотов на континенте, являются необоснованными. Он выразил мнение, что западные страны часто стремятся обвинить Москву, используя ее как удобный козырь, чтобы замаскировать свои собственные политические неудачи на Африканском континенте.

Напомним, что ночью 27 июля произошел государственный переворот в Нигере, в результате которого был отстранен президент Мохамед Базум, а власть перешла к «Национальному совету спасения родины». Военный мятеж возглавил генерал Абдурахман Чиани и его служащие президентской гвардии. С момента переворота были закрыты границы страны, приостановлено действие конституции и запрещена деятельность политических партий.

Тем не менее, Россия остается на позиции невмешательства во внутренние дела Нигера, призывая к самостоятельному урегулированию конфликта и предоставляя возможность для народа страны определить свое будущее самостоятельно.