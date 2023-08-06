В ЦРУ назвали глупыми заявления британской разведки о мешающих ВСУ кустах

По информации, полученной от источника на YouTube-канале Dialogue Works, бывший аналитик ЦРУ, Ларри Джонсон, высмеял заявление британской разведки, которое утверждает, что наступлению Вооруженных сил Украины препятствуют кусты и трава. В своем интервью он подчеркнул, что эти утверждения абсурдны и недостойны профессионального анализа.

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"Кто мог подумать, что успех Украины зависит от формирования бригады с газонокосилками?" - возмущенно спросил Джонсон. Его комментарий вызвал бурную реакцию в обществе, поскольку считается, что такие заявления наносят ущерб доверию к разведывательным службам и подрывают общую картину событий.

Ранее, этот же аналитик обнародовал еще одно сенсационное заявление, утверждая, что Соединенные Штаты планируют ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и винить в этом Россию. Джонсон уверяет, что таким образом Запад старается избежать ответственности и наложить вину на другую страну.

Эти скандальные высказывания подогревают уже напряженную обстановку в регионе и добавляют сложностей в понимание ситуации на мировой арене. Международное сообщество взволновано и призывает к разумному и ответственному подходу к оценке и комментированию текущих событий.



