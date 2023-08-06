Обстреливали артиллерией и минометами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели серию атак на несколько населенных пунктов в Белгородской области и Шебекинском городском округе 5 августа. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, атаки были сосредоточены в восьми селах.

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В Белгородском районе, село Щетиновка подверглось артиллерийским обстрелам, в результате которых было выпущено 26 снарядов. Села Журавлевка и Красная Нива также пострадали: были выпущены 6 и 9 артиллерийских снарядов соответственно. Кроме того, в селе Красный Хутор было зафиксировано 29 выстрелов из гранатомета.

В Шебекинском городском округе также произошли атаки в нескольких населенных пунктах. Село Новая Таволжанка подверглось обстрелу минометами, выпущено 12 минометных и 3 осветительных снаряда. Село Муром пострадало от 7 минометных снарядов, в то время как МАПП "Шебекино" получил 5 минометных снарядов. Четыре минометных снаряда прилетели в поселок Ленинский, а два - в село Красное.

Согласно информации губернатора Белгородской области, Вячеслава Гладкова, в результате атак не было пострадавших и разрушений ни в одном из населенных пунктов. Точные причины и обстоятельства этих атак пока остаются неясными.

Отметим, что ранее также стало известно о нападении Вооруженных сил Украины на деревню Кулига в Рыльском районе Курской области. На данный момент уточнений о связи между этими инцидентами и обстановкой ситуации пока нет.







