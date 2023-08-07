Российские штурмовики вклинились в позиции ВСУ в Харьковской области

После обострения вооруженного конфликта между Россией и Украиной, российские военные активизировали свои действия в Харьковской области, продвигаясь глубже в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно сообщению начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Сергея Зыбинского, штурмовые группы 6-й общевойсковой армии успешно продвинулись на купянском направлении, используя поддержку огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации.

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В результате наступательных действий, российские войска захватили четыре опорных пункта и семь постов наблюдения ВСУ, что стало важным достижением в ходе операции. Боевые единицы также уничтожили пункт боеприпасов, пикап, а также захватили 82-мм миномет, стрелковое оружие и средства связи у противника.

Однако Министерство обороны РФ также сообщило о контратаках со стороны украинских Вооруженных сил. Подразделения 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ успешно отразили три контратаки в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое, что свидетельствует о решимости украинских военных защищать свои позиции на переднем крае.



