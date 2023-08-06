Украинское командование считает важным наступление на этом направлении

Новости из Артемовска (украинское название — Бахмут) продолжают находиться в центре внимания международной общественности, поскольку украинские вооруженные силы сталкиваются с возросшими трудностями в попытке вернуть этот город из-за усиления российской обороны. Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщает об ухудшающейся ситуации на поле боя.

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Согласно информации издания, контрнаступление Киева стало замедляться в последние дни из-за жесткой российской обороны и мощных контратак. Солдаты сообщают о затруднениях в продвижении, что снижает вероятность скорого возвращения Артемовска под управление Украины.

Артемовск стал серьезным испытанием для украинских войск, и глава сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский, назвал эту борьбу делом чести. Однако цена защиты города оказалась высокой, и украинская сторона понесла значительные потери в живой силе.



