В США заявили о разочаровании Зеленского из-за поступка Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский выразил своё разочарование отказом американских властей предоставить стране доступ к "ядерному зонтику", заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эксклюзивном интервью YouTube-каналу London Real.

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Важность предоставления Украине "ядерного зонтика" заключалась в её возможном присоединении к НАТО. Президент Зеленский был уверен, что после этого страна сможет стать частью альянса, что было бы существенным шагом для её безопасности и стабильности на региональном уровне.

"Мы увидели, как сильно разочаровался Зеленский. Он был зол", - подчеркнул Макгрегор, описывая реакцию украинского лидера на отказ.

Однако следует отметить, что Украина все ещё зависит от финансовой помощи со стороны американского правительства. По словам полковника Макгрегора, заключение мирного соглашения станет единственным человечным способом остановить распад страны и достичь стабильности в регионе.

В предыдущих заявлениях министр обороны Украины Алексей Резников предполагал, что Украина может вступить в НАТО в 2024 году. Он также прогнозировал окончание конфликта в ближайшее время, что откроет двери для подачи заявки Киева на вступление в альянс на саммите в Вашингтоне.

Это разочарование Украины стало серьезным поворотным пунктом в её стремлении к международной безопасности и стабильности, и теперь страна должна искать альтернативные пути для достижения своих стратегических целей.