Зампред ГД Чепа заявил о необходимости полностью заблокировать порты Украины

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, Алексей Чепа, заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что для предотвращения возможных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо полностью блокировать порты черноморского побережья Украины.

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"Это особо опасная угроза. С такой угрозой надо соответствующим образом бороться", — подчеркнул Чепа, отмечая важность принятия срочных мер для обеспечения безопасности в регионе.

Помимо этого, депутат высказал предложение ужесточить контроль над иностранными судами, с которых могут быть совершены удары подводными или надводными беспилотниками. При этом, Чепа отметил необходимость предупреждения всех стран о возможных последствиях, если их корабли будут использоваться для обстрела территории России.

Ранее в июле, Министерство Обороны России объявило определенные районы в северо-западной и юго-восточной частях Черного моря временно опасными для судоходства. Согласно официальному заявлению, начиная с 20 июля, все суда, направляющиеся в украинские порты, подлежат проверке на возможность перевозки военного груза. В случае обнаружения подобных грузов, флаговые страны этих судов будут считаться причастными к украинскому конфликту.

Ситуация на Черном море остается напряженной, и предложения депутата Чепы привлекают внимание международного сообщества. На данный момент, обсуждения мер по обеспечению мира и стабильности в регионе продолжаются.