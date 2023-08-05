Посол Сьерра-Леоне предложил России начать переговоры о безвизовом режиме

Посол Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво сделал предложение России о начале переговоров с целью установления безвизового режима между двумя странами. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Говорит Москва».

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Представитель Сьерра-Леоне отметил, что данная инициатива позволит россиянам получить визу уже по прибытии в его страну, что значительно упростит процесс въезда и не потребует обращения в посольство. «Не нужно идти за ней в посольство», - подчеркнул Мохамед Йонгаво.

Сьерра-Леоне - государство, расположенное на восточноафриканском побережье. По данным открытых источников, в стране проживает чуть более восьми миллионов человек.

Это предложение стало важным шагом в упрощении визового режима для граждан России. Помимо этого, россияне уже имеют возможность посещать Черногорию без получения визы, как было напомнено ранее главой правового комитета Российского союза туриндустрии Георгием Моховым.

Совокупность таких инициатив существенно упрощает возможности путешествий для россиян и способствует развитию туризма. Ожидается, что переговоры между Россией и Сьерра-Леоне будут продолжены в ближайшее время с целью улучшения взаимных отношений и стимулирования туристического потока между странами.