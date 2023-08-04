Отчет Bitget о социальной торговле за первую половину 2023 года: 44% пользователей - поколение Z

Отчет криптовалютной биржи Bitget о социальной торговле в первой половине 2023 года привлек внимание статистикой о пользовательской активности. На платформе зарегистрировано много представителей поколения Z, которые составляют 44% всех копитрейдеров. Западная Европа, Восточная Азия и Юго-Восточная Азия являются основными регионами для торговли, соответственно составляя 31%, 26% и 19% объемов.

реклама

Интересно отметить, что пользователи из стран СНГ и Африки, хотя и составляют небольшую долю, проявляют наибольший интерес к копитрейдингу. Этот факт свидетельствует о развивающихся криптовалютных рынках в данных регионах. Особенно важно отметить популярность социальной торговли среди представителей поколения Z, кто предпочитает доверять опытным трейдерам. Они составляют 44% всех копитрейдеров на платформе. Второе место занимают пользователи в возрастной группе 25-35 лет с долей в 32%.

В первом полугодии 2023 года более 109 000 подписчиков получили прибыль от копитрейдинга, общая сумма которой составила более 74 млн USDT. Интересно, что прибыль от копитрейдинга в основном получили пользователи на фьючерсном и спотовом рынках, соответственно составившие 93% и 82% всех пользователей.

На платформе преобладают торговые операции с биткоином (52%) и Ethereum (44%), что подчеркивает их значимость и популярность среди копитрейдеров.

Директорка Bitget, Грейси Чен, прокомментировала результаты отчета, отметив, что использование современных инструментов, включая искусственный интеллект, делает копитрейдинг более доступным и прибыльным даже для пользователей без большого опыта. Это привлекает все больше людей в различные сообщества, что оказывает существенное влияние на индустрию.

Bitget - это криптовалютная биржа, которая предоставляет возможности для спотовой и фьючерсной торговли, P2P- и OTC-сделок, а также пассивного заработка на продуктах Bitget Earn. Биржа сотрудничает с TradingView, а также имеет партнерство с известным футболистом Лионелем Месси и выступает в роли спонсора футбольного клуба «Ювентус».

Кроме того, Bitget успешно добавила грид-трейдинг с использованием искусственного интеллекта в раздел «Торговые боты», что обогатило функциональность платформы и обеспечило удобство для пользователей.