Вооруженные силы Нигерии находятся в полной боевой готовности - сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимного офицера нигерийской армии

Нигерия привела свою армию в полную боевую готовность в ответ на военный переворот, который произошел в соседнем Нигере. Ситуация в регионе стала критической после того, как Национальный совет по защите Отечества, возглавляемый бывшим командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Тчиани, захватил власть. Новое руководство Нигера выступает с антиколониальными и антизападными лозунгами, вызывая беспокойство у своих соседей.

реклама

В ответ на возникшую угрозу, страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), где Нигерия играет ключевую роль, пригрозили восстановить свергнутого президента Мохаммеда Базума силовыми методами. Это привело к напряженной обстановке в регионе, и Нигерия приняла решение поднять боевую готовность своей армии.

Ситуация также привлекла внимание международного сообщества. Соседние страны, такие как Мали и Буркина-Фасо, заявили о готовности рассматривать вторжение ЭКОВАС в Нигер как агрессию против своих интересов, что может привести к возникновению еще более сложного и опасного вооруженного конфликта.

В этой напряженной обстановке также выступило государство Алжир, имеющее вторую по численности армию на африканском континенте. Его поддержка Нигерии может стать ключевым фактором в решении возникшего кризиса.

Вооруженные силы Нигерии насчитывают около 143 тысяч человек, включая 100 тысяч человек в сухопутных войсках.