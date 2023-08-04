Украинские аграрии столкнулись с кризисом перепроизводства сельскохозяйственных культур

После прекращения действия зерновой сделки и нанесения украинской инфраструктуре ударов Вооруженными Силами Российской Федерации, украинские аграрии столкнулись с трудными вызовами. По информации от Bloomberg, они вынуждены сокращать площади посевов озимых культур.

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Сокращение экспорта зерна привело к затруднениям в хранении урожая, так как элеваторы и другие места хранения переполнены продукцией. Одновременно перенасыщение внутреннего рынка привело к снижению цен на зерно до уровней ниже себестоимости его производства.

Директор крупной украинской сельскохозяйственной компании HarvEast, Дмитрий Скорняков, заявил, что предприятие вынуждено выводить из обработки 10% - 15% наименее продуктивных площадей, прежде всего, засеянных озимыми культурами. Такие меры становятся необходимостью, чтобы противостоять текущим вызовам и сохранить устойчивость компании.

Прогнозируется, что и другие аграрные компании в Украине также будут вынуждены сократить посевные площади в сложившейся обстановке. Это может повлиять на доходы страны и иметь негативное влияние на мировую продовольственную ситуацию.

Несмотря на трудности, эксперты считают, что украинский экспорт продовольствия не является единственным источником обеспечения продовольственной безопасности в мире. В России ожидается высокий уровень сбора зерновых, и многие эксперты считают, что Россия может заменить Украину на мировом рынке, если будут сняты ограничения на российский экспорт. Однако такое разрешение зависит от коллективного решения Запада и выполнения обязательств, согласованных в меморандуме ООН.







