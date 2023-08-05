После получения денег обвиняемые перестали выходить на связь





Турецкий Высший уголовный суд в Анкаре занимается рассмотрением дела о мошенничестве, связанного с поставкой военного снаряжения на Украину со стороны турецких оборонных компаний. Суд обвиняет шесть человек в совершении преступления и может назначить им лишение свободы сроком от 3 месяцев до 26 лет.

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Источник Anadolu сообщает, что иск был подан украинской стороной. По материалам дела становится известно, что директор по связям с общественностью МВД Украины, Владимир Краковецкий, познакомился с представителями "нужных людей" в Турции, которые утверждали, что обладают связями с MIT (местная разведка) и предприятиями военно-промышленного комплекса. После переговоров с ними он принял решение перевести свыше $5 млн бюджетных средств на закупку необходимого вооружения, включая каски, ботинки и бронежилеты.

Переговоры проводились в строгой конфиденциальности, чтобы обеспечить тайну сделки. Планировалось, что военное снаряжение будет получено в течение недели после перевода денег через Польшу. Однако после получения денег обвиняемые перестали выходить на связь. По результатам расследования они и не планировали поставлять вооружение, которое было оплачено Украиной и совершили мошенничество как группа лиц.

Возможно украинские чиновники также были вовлечены в эту схему и могли получить свою долю от мошенников, возможно, даже играли важную роль в организации всего процесса. Важно отметить, что турецкие власти не скрывают своей помощи Украине в обеспечении военной техники. Поэтому сделка могла быть оформлена законно, без необходимости работать через посредников. Однако, как говорится, "большая рыба ловится в мутной воде". Это не первый случай, когда украинские чиновники попадают в подобные схемы с турецкими предпринимателями, что поднимает вопросы об их честности и прозрачности ведения бизнеса.







