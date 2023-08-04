Говорится, что зимой 2022/23 года украинские силы противовоздушной обороны якобы сбили 750 российских ракет.

Представитель воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ), полковник Юрий Игнат, заявил о том, что Россия, якобы, уже не обладает большим запасом ракет, и зимой украинские объекты будут подвергнуты атаке дронами. Он также отметил, что российские войска не отказываются от планов выведения из строя инфраструктуры украинского энергетического сектора.

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Игнат утверждает, что из-за якобы сокращенного запаса ракет у Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), удары будут наноситься беспилотными летательными аппаратами, которые также являются "довольно опасными". Он приводит данные о том, что зимой 2022/23 года украинские силы противовоздушной обороны якобы сбили 750 российских ракет.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк даже посоветовал украинцам приобрести зарядные станции, пауэрбанки и другие подобные средства в связи с возможными зимними атаками на инфраструктуру.

Однако, эти заявления различаются от оптимистичных прогнозов ряда украинских и западных деятелей, включая заявление экс-командующего силами НАТО, отставного генерала Бена Ходжеса, который утверждает, что украинские войска смогут "захватить Крым" к концу августа 2023 года.







