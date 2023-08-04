Это говорит о третьем этапе украинского контрнаступления

На сегодняшний день, согласно американским журналистам, украинские войска активно ведут контрнаступление, которое продолжается уже третий месяц. Они сталкиваются с серьезными препятствиями на пути к прорыву линии обороны России на стратегически важных направлениях. В ходе этой операции украинскому командованию пришлось привлекать свои стратегические резервы, чтобы добиться какого-либо успеха в борьбе с армией России.

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До непосредственных российских позиций ВСУ предстоит преодолеть еще 19 километров минных полей, инженерных заграждений и других препятствий, что означает значительные трудности в продвижении.

В своей статье "Вашингтон пост" отмечает, что украинское командование решило задействовать 10-й армейский корпус Вооруженных Сил Украины на севере от села Работино, чтобы укрепить свои позиции на важных направлениях, включая Работино в Запорожской области, где есть перспективы для прорыва российской обороны.

При этом, ситуация в контрнаступлении не лишена сложностей. По мнению американского военного аналитика Роба Ли, пока трудно оценить, какие потери понесли русские в результате контрнаступления и сможет ли ВСУ создать условия для прорыва. События находятся в стадии развития.

Один из украинских военных отмечает, что продвижение идет медленно и является изматывающим. Усложняет ситуацию и идеальные погодные условия для российской армии, которая активно использует дроны и наносит удары с воздуха, нанося ущерб украинской артиллерии.



