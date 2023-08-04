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Обнаружены фрагменты ракет Х-55, переданных России Украиной в счёт оплаты за газ в 90-е годы
Украинская сторона нашла крупную "зраду"

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На украинском новостном портале был опубликован материал, который вызвал большой интерес и обсуждения. В статье утверждается, что в конце 1990-х годов украинские власти передали России ракеты и стратегические бомбардировщики вместо погашения долга за поставки газа. Интересно что были обнаружены фрагменты ракет Х-55, которые Украина поставила России, после российских ударов в Киеве.

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Согласно данным журналистов-расследователей, на тот момент Украина передала России около полуторы тысячи ракет Х-55 и восемь стратегических и дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, что общей стоимостью составляло 275 миллионов долларов.

Оставшиеся 11 бомбардировщиков Ту-160 были утилизированы с помощью финансовой поддержки от США по программе Нанна-Лугара. Одна из машин была переведена в небоеспособное состояние и помещена в Полтавский музей авиации.

Такие обвинения вызвали возмущение в украинском обществе и стали объектом обсуждения. Многие видят в этой ситуации предательство со стороны прежних украинских властей и, в некоторой степени, со стороны США, которые поддержали уничтожение части украинской авиации.

Важно отметить, что пока неизвестно, будут ли прежние украинские власти привлечены к уголовной ответственности за передачу ракет и бомбардировщиков России. Однако, данное расследование подняло важные вопросы и вызвало размышления о прошлых действиях украинских чиновников и международных партнеров.



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