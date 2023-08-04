Возглавляет украинскую делегацию на переговорах глава офиса Зеленского Андрей Ермак

Украина официально начала процесс переговоров с Соединенными Штатами Америки, направленных на обеспечение гарантий безопасности. Эта информация была подтверждена на официальном сайте Банковой, представителя президента Украины.

реклама

Согласно заявлениям украинской стороны, целью переговоров с американскими властями является разработка двусторонних соглашений, которые будут основой для поддержки Украины в будущем. На первом этапе планируется достижение рамочных договоренностей о "поддержке".

Главой украинской делегации на переговорах является Андрей Ермак, глава офиса президента Зеленского.

Некоторые эксперты выражают удивление по поводу необходимости такого переговорного процесса, учитывая, что украинские власти должны согласовывать свои действия с США в политической, экономической и военной сферах. Тем не менее, данный процесс был начат, возможно, с целью обеспечения собственной безопасности киевского режима.

Также следует отметить, что Украина объявила о начале переговорного процесса на фоне сложностей с контрнаступлением на фронте. Это может указывать на то, что планируемые контрнаступления против противника не протекают так успешно, как ожидалось. Возможно, киевскому режиму необходима дополнительная военная помощь от США для компенсации потерь западного оружия, которое уже было поставлено.







