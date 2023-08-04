В американской прессе рассуждают на тему о том, почему разворот президентом Турции на запад уже навряд ли возможен

Спустя несколько недель после третьего переизбрания президентом Реджепа Тайипа Эрдогана на пятилетний срок, некоторые аналитики задаются вопросом о возможной смене внешней политики Турецкой Республики в сторону Запада. Как утверждает западное издание 19FortyFive, этот процесс начал набирать обороты ещё после неудавшейся попытки осуществления госпереворота в 2016 году, когда Эрдоган столкнулся с утратой доверия к западным странам, на которых он ранее полагался.

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Особенно актуальным стал вопрос о смене курса во время расширения НАТО, когда Финляндия и Швеция объявили о своем намерении присоединиться к блоку. Турецкий лидер в течение года препятствовал их вступлению, вызывая неопределенности, особенно в отношении Швеции, которая до сих пор остается в ожидании своего статуса члена НАТО

Издание также обращает внимание на агрессивную риторику Эрдогана в отношении Восточного Средиземноморья, где он угрожал оккупацией греческих островов в Эгейском море и аннексией Северного Кипра. Это было сделано для демонстрации его непоколебимой позиции в свете расширения НАТО.

Еще одним важным аспектом становится отсутствие поддержки Турции западными санкциями против России в связи с конфликтом на Украине. Этот факт может вызывать подозрения о том, что Турция извлекает выгоду из этой ситуации.

Внутри страны общественность поддерживает Эрдогана как одного из ведущих лидеров на мировой арене, несмотря на экономические трудности, такие как высокая инфляция и обесценивание национальной валюты. Граждане восхищены его ролью на мировой арене, однако ситуация на внутреннем рынке оставляет желать лучшего.

На недавнем саммите Организации Североатлантического договора в Вильнюсе, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос о членстве Швеции в НАТО будет решаться Великим национальным собранием Турции, и ратификация протокола парламентом страны запланирована не ранее октября. Такая риторика является типичной для президента.

Тем временем, ситуация с приобретением американских истребителей F-16 Анкарой вызывает трудности. США ставят условия для поставок, требуя отказаться от угроз в отношении Кипра и Греции. В свою очередь, Турция развивает свои отношения с Израилем и другими странами Ближнего Востока, что также вызывает недовольство американских властей.

Издание 19FortyFive сделало вывод, что турецкий лидер вынужден был принять такой курс действий, опасаясь оказаться в международной изоляции. Принципы некогда независимой внешней политики Турции, согласно статье, уже не такие, как раньше. Возможная смена внешней политики может повлечь за собой важные геополитические изменения на региональном и мировом уровне.