Большинство стран Африки поддержали российскую позицию по этому вопросу

После прошедшего саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, страны Африки объединились и выступили с совместным обращением, касающимся зерновой сделки с Россией. В результате саммита стало известно, что большинство африканских делегаций поддержали позицию России по этому вопросу, которая заключается в простом требовании: РФ согласна возобновить участие в зерновой сделке только в том случае, если российские требования будут выполнены.

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Один из важных пунктов, который Россия настаивает выполнить, связан с разблокировкой зарубежных портов для российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Как отметил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, на сегодняшний день свыше 200 тысяч тонн российских удобрений заблокированы в портах стран Европы. Эти удобрения необходимы для ведения сельскохозяйственных работ, в том числе в странах Африки. Блокировка поставок удобрений непосредственно угрожает продовольственной безопасности.

Обращение о снятии санкций в отношении удобрений было направлено в Евросоюз и в Организацию Объединённых Наций, призывая выполнить обязательства в рамках зерновой сделки. До этого момента чаще в международном сообществе поднималась тема о том, что Россия не выполняет условия зерновой сделки, но теперь становится известно о том, что и другая сторона также не спешит соблюдать договоренности.







