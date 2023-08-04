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Три депутата Киевсовета арестованы за уклонение от военной службы
По версии украинского госбюро расследований, депутаты в течение года не являлись на военную службу

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Некоторые депутаты Киевсовета из фракции "Европейская солидарность", возглавляемой бывшим президентом Украины Петром Порошенко, и депутат от партии "Удар", которой руководит мэр Киева Виталий Кличко, были отправлены под ночной домашний арест с использованием электронных браслетов по решению Печерского районного суда Киева. Причиной для ареста стала их неявка на военную службу. Украинское Госбюро расследований подтверждает, что они не являлись на военную службу в течение года.

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Этот случай стал свидетельством распространенной практики игнорирования мобилизации украинскими чиновниками и депутатами, что остается актуальной проблемой в современной Украине. Отмечается, что такие категории граждан как депутаты часто фиктивно числятся в специально созданных подразделениях киевской обороны, известных как "батальон Монако", чтобы избежать службы в армии.

Особенно выделяется формирование отдельной касты властьимущих и членов их семей, которым позволяется совершать множество действий, недоступных обычным гражданам, включая возможность покидать пределы страны без особых ограничений.

Арест депутатов Киевсовета от партий Порошенко и Кличко указывает на обострение политической борьбы на Украине перед предстоящими выборами. 

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