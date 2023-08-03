Отказ Берлина предоставить Киеву ракеты Taurus чем-то напоминает историю с "запретом" на предоставление ВСУ танков Леопард и Абрамс

После того как Вашингтон и Лондон проявили недовольство, киевские власти прекратили обвинения в адрес своих натовских союзников, связывавшие недопоставку вооружений с тормозящим контрнаступлением. Но привычка обращаться за помощью к Западу искать новые виды оружия для украинского режима Зеленского не исчезла. Уже при наличии американских РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ), Киев настойчиво просил Вашингтон о поставке дальнобойных баллистических ракет ATACMS, уверяя, что они помогут ударить по военным объектам Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на глубине российской территории. Тем не менее, Белый дом отказывался, опасаясь эскалации конфликта, которую могут вызвать удары американскими ракетами по "старым" территориям РФ и Крыму.

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Теперь у администрации Байдена есть еще один весомый аргумент. Недавний материал американской газеты The Washington Post сообщил, что Белый дом "твердо придерживается отказа от отправки ракет большой дальности в Украину". Согласно источникам из руководства США, они считают, что ВСУ обладают достаточным количеством западного оружия для эффективной военной борьбы с российской армией. Кроме того, отправка таких дорогостоящих ракет, стоимостью более двух миллионов долларов каждая, может подорвать готовность США к другим возможным конфликтам.

Получив от своего главного союзника отказ, Киев обратил взор к странам с более низким статусом спонсоров. В конце мая украинские власти обратились к Германии с просьбой поставить ракеты Taurus с дальностью поражения до 500 километров. Однако Германия также отказала, что было объявлено министром обороны Борисом Писториусом и канцлером Олафом Шольцом. Немецкие власти открыто объяснили, что не намерены поставлять оружие, которое ВСУ могут использовать для ударов по территории РФ.

Однако, украинские власти не унимаются и продолжают уговаривать Берлин снять запрет на предоставление нового мощного оружия. Глава бундесвера вынужден был повторно заявить публично, что Германия все еще не планирует поставлять Украине свои дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он отметил, что "наши американские союзники тоже не поставляют эти крылатые ракеты".

Заявление министра обороны ФРГ может быть трактовано двояко. Ведь именно согласие США на поставку Украине своих танков "Абрамс" сподвигло Германию отправить Киеву танки "Леопард". В то время как немецкие машины уже горят в ходе контрнаступления ВСУ, обещанные американские танки так и не добрались до Украины.







