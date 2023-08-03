Очевидцы сообщают о взрывах на месте пожара, проводится эвакуация жителей ближайших домов

Сообщается о сильном пожаре, который начался сегодня на заводе по производству аккумуляторов в селе Ачкасово Воскресенского района Подмосковья. Наши источники анонсируют информацию о возгорании, и появившиеся в сети кадры с клубами дыма и звуками взрывов подтверждают серьезность ситуации.

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Предварительно, пожар начался на кислородно-аккумуляторном складе, однако по некоторым данным, возгорание могло начаться на бывшем заводе «Красный строитель», что требует дополнительного подтверждения.

На данный момент причина пожара остается неизвестной, и обстановка усложняется тем, что автозаправочная станция находится рядом с заводом. Подробности о пострадавших и разрушениях пока не поступили, но стали известны меры предосторожности: эвакуируют жителей соседних домов, чтобы предотвратить возможные опасности.

В ответ на ЧП, пресс-служба МЧС России подтвердила, что пожар разгорелся в цехе по производству кислородных аккумуляторов, и были эвакуированы семь человек. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Особое внимание уделяется тушению пожара, так как в горящем помещении имеются емкости с литием, и традиционное использование воды может вызвать химическую реакцию.

Власти повысили ранг опасности пожара до второго уровня, что свидетельствует о критической обстановке и необходимости дополнительных ресурсов воды и техники для успешного тушения пламени.







