Ситуация с танками и боевыми машинами пехоты у украинских формирований становится все более печальной

Ситуация с украинскими формированиями на Запорожском и Южно-Донецком направлениях стала предметом обсуждения после того, как пришлось прибегнуть к использованию старых танков советского производства. Об этом сообщает издание Forbes, опираясь на статью военного обозревателя Дэвида Экса.

реклама

По мнению Экса, командование Вооруженных Сил Украины приняло решение о направлении на передовую бригад, вооруженных устаревшими танками Т-72 и советскими БМП, из-за потерь западной бронетехники. Возникла острая необходимость использования старой техники, так как ранее переданная США и странами Европы бронетехника оказалась повреждена в результате взрывов на минах и атак артиллерии и авиации.

Поскольку устаревшие боевые машины пехоты, такие как БМП, не обладают современной защитой и маневренностью, военный аналитик высказывает опасения относительно возможных потерь личного состава. Например, в случае попадания на мину, пехотинцы внутри БМП могут оказаться в критической ситуации, лишены возможности спастись.

Некоторые западные эксперты ранее указывали на то, что украинская армия, возможно, переоценила эффективность переданной ей военной техники от стран НАТО, включая танки Leopard и БМП Bradley. Это привело к тому, что попытки прорвать оборонительные линии России оказались неудачными, и значительная часть переданной Западом бронетехники уже потеряна.

Такое положение вещей вызвало недовольство в западных странах, которые обвинили украинское командование в неправильной тактике. С другой стороны, представители Киева критикуют Запад за задержку и недостаточность предоставленной военной помощи.



